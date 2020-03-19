Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
hafif kar yağışlı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
85577
ALTIN
309.201
DOLAR
6.4828
STERLİN
7.5472
EURO
7.0388

Dünya Sağlık Örgütü: 'Aşı denemeleri başlatıldı'

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüse karşı aşı denemelerinin başlatıldığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü: 'Aşı denemeleri başlatıldı'

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüse karşı aşı denemelerinin başlatıldığını açıkladı.

19 Mart 2020 Perşembe 00:53
Dünya Sağlık Örgütü: 'Aşı denemeleri başlatıldı'

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) korona virüse karşı aşı için ilk denemelerin başladığını duyurdu. WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı denemesinin korona virüsün genetik sekansının paylaşılmasından yaklaşık 60 gün sonra başlatıldığını açıkladı. Ghebreyesus'un “inanılmaz bir başarı" olarak nitelendirdiği aşı, virüsün tıbbi şemasının paylaşılmasından yaklaşık iki ay sonra başlatıldı.

WHO'nun "dayanışma davası" adlı büyük bir uluslararası çalışma başlattığını söyleyen Dr. Ghebreyesus, "Farklı yöntemlerle yapılan çok sayıda küçük deneme bize açıklık getirmeyebilir ancak hangi tedavilerin hayat kurtarmaya yardımcı olduğuna dair güçlü kanıtlarımız var" dedi. Dr. Ghebreyesus, amaçlarının bir sonraki aşamada hangi tedavilerin etkili olduğunu belirlemek olduğunu söyledi. WHO Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus ayrıca Arjantin, Bahreyn, Kanada, Fransa, İran, Norveç, Güney Afrika, İspanya, İsviçre ve Tayland'ın girişime katılma taleplerini de doğruladı. "Tüm dünyayı dayanışma gösterisinden ilham almaya devam ediyorum" diyen Dr. Ghebreyesus, para bağışında bulunanlardan bahsederek, "Bunlar ve diğer çabalar bana birlikte galip geleceğimiz umudunu veriyor” ifadelerini kullandı.

(İHA)

İlgili Haberler
Motorinde 27 kuruş indirim
Motorinde 27 kuruş indirim
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
"Hasta sayımız 191’e ulaştı"
"Hasta sayımız 191’e ulaştı"
İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması
İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması
“Yeni döner sermaye yönetmeliği adil değil”
“Yeni döner sermaye yönetmeliği adil değil”
Vali Çiftçi, “İdareye Mülki Bakış”ı anlattı
Vali Çiftçi, “İdareye Mülki Bakış”ı anlattı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim