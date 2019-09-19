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Dünya Prostat Kanseri Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü

Çorum Sağlık Müdürlüğü personeli, Dünya Prostat Kanseri Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dünya Prostat Kanseri Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü

Çorum Sağlık Müdürlüğü personeli, Dünya Prostat Kanseri Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

19 Eylül 2019 Perşembe 01:12
Dünya Prostat Kanseri Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü

Yunus Emre Parkı'ndaki yürüyüşte sağlık personeli, "Sağlık için yürüyoruz", "Erken teşhis hayat kurtarır" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. 

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, prostatın erkek üreme sistemine ait bir salgı bezi olduğunu söyledi.

İdrar kesesinin altında yer alan prostatta hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu kanser gelişebildiğini belirten Sobacı, "Ülkemizde ve dünyada erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkla en sık görülen kanser prostat kanseridir." dedi.

Prostat kanserinin kesin nedenlerin bilinmediğinin altını çizen Sobacı, şunları kaydetti:

"Nedenleri bilinmemekle birlikte yaş ilerledikçe risk artmaktadır. Birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin bu kansere yakalanma riski diğer insanlara göre iki kat daha yüksektir. Doymuş yağlardan ve kırmızı etten zengin, sebze-meyveden fakir beslenme alışkanlığı prostat kanseri riskini arttırabilmektedir. Prostat kanseri erken evrede hiçbir belirti vermez." 

Son Güncelleme: 19.09.2019 01:14
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