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Dünya Prematüre Günü

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesince Dünya Prematüre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte prematüre doğup taburcu olan bebekler için pasta kesildi.  

Dünya Prematüre Günü

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesince Dünya Prematüre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte prematüre doğup taburcu olan bebekler için pasta kesildi.  

22 Kasım 2019 Cuma 16:10
Dünya Prematüre Günü

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte yeni doğan yoğun bakımı ve prematüre doğumu anlatan sunum yapıldı.

Etkinlikte, taburcu olan bebeklerin anneleri duygu ve düşüncelerini paylaştıktan sonra yeni doğan servisi çalışanlarına çiçek verdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin 13 yatak ikinci basamak ve 15 yatak birinci basamak olmak üzere 28 kuvözle hizmet verdiği belirtildi. 

İki yeni doğan yoğun bakım uzmanı, bir sorumlu hemşire ve 19 hemşirenin çalıştığı ünitenin üçü anne ve bebeğin birlikte kaldığı "Anne Bebek Uyum Odası" olmak üzere 19 yataklı "Anne Oteli"ne sahip olduğunun bildirildiği açıklamada ayrıca üniteye Sağlık Bakanlığınca "Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım” unvanı verildiği aktarıldı.

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