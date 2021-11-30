Dünya Palyatif Günü’nü Çorum’da da kutladılar

Dünya genelinde palyatif bakımın önemini ortaya koymak ve farkındalığı arttırmak için “Dünya Palyatif Günü”nün kutlandığı belirtildi.

Tedaviye yanıt vermeyen başta kanserler olmak üzere, ilerleyici hastalıklar, inme ve alzheimer gibi nörolojik hastalıklar ile ileri dönem organ yetmezliklerinin palyatif bakım gerektirdiği belirtilirken, konuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada: “Palyatif bakım, sadece hastaları değil, hasta yakınlarına da desteği gerektirmektedir. Palyatif bakım ünitelerinde temel hedef hastalığın tedavisi değil, hastalığın neden olduğu ağrı, yorgunluk, iştahsızlık, bulantı, kusma, kabızlık, uykusuzluk, depresyon gibi hastanın yaşam kalitesini bozan ve ızdırap veren semptomlarla mücadele etmektir. Palyatif bakım ünitelerinde hekimler ve hemşireler, aynı zamanda psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, din görevlileri ve sosyal gönüllüler de görev yapmaktadır” görüşüne yer verildi.

Hastanın hayat kalitesinin arttırılmasına yönelik palyatif bakım ile ilgili farkındalığı arttırmak ve bu alanda sunulan hizmetleri desteklemek amacı ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi E Blok 6. katta bulunan Palyatif Bakım biriminde hastalar, yakınları, birim çalışanları ve hastane yönetiminin katılımı ile “Dünya Palyatif Bakım Günü” etkinliği düzenlendiği de açıklandı.



(Uğur GÖRKEM)

