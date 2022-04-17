Dünya Hitit Günü’ne görkemli bir başlangıç
Merkezi Ankara’da bulunan Vakıf 19 tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Ankara Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi’nin destekleriyle düzenlenen 2. Dünya Hitit Günü etkinlikleri 16 Nisan 2022 Cumartesi akşamı Türk Japon Vakfı salonlarında başladı.
Prof.Dr. Tayfun Yıldırım’ın sunum yaptığı ve Hitit Ensamble Konseri’nin sunulduğu açılış programının ardından, Heykeltıraş hemşehrimiz Hüsna Dişbudak’ın küratörlüğünde çok sayıda sanatçının katılımıyla düzenlenen Anthasum Hitit Bahar Bayramı Plastik Sanatlar Sergisi açıldı. Program çerçevesinde, atölye çalışmaları bugün de devam edecek.
2. Dünya Hitit Günü açılışına, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, önceki Çorum Valilerinden, emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım, Emekli Emniyet Genel Müdürü ve Ankara Valisi Saffet Arıkan Bedük, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve İstanbul’dan Çorumlu sanatçı Cemal Kurtoğlu başta olmak üzere seçkin davetliler ve Çorumlular katıldı.
(Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
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|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
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|54
|5. Adana Demirspor
|33
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|52
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|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
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|11. Kasımpaşa
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|33
|30
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|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|31
|63
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Erzurumspor
|30
|50
|6. Eyüpspor
|31
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Adanaspor
|31
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. M. United
|32
|54
|6. Arsenal
|31
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
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|32
|39
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|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|32
|60
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|32
|49
|8. Athletic Bilbao
|32
|45
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Valencia
|32
|42
|11. Celta Vigo
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|39
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|32
|29
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|31
|28
|19. Levante
|32
|25
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