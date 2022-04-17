Dünya Hitit Günü’ne görkemli bir başlangıç

Prof.Dr. Tayfun Yıldırım’ın sunum yaptığı ve Hitit Ensamble Konseri’nin sunulduğu açılış programının ardından, Heykeltıraş hemşehrimiz Hüsna Dişbudak’ın küratörlüğünde çok sayıda sanatçının katılımıyla düzenlenen Anthasum Hitit Bahar Bayramı Plastik Sanatlar Sergisi açıldı. Program çerçevesinde, atölye çalışmaları bugün de devam edecek.

2. Dünya Hitit Günü açılışına, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, önceki Çorum Valilerinden, emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım, Emekli Emniyet Genel Müdürü ve Ankara Valisi Saffet Arıkan Bedük, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve İstanbul’dan Çorumlu sanatçı Cemal Kurtoğlu başta olmak üzere seçkin davetliler ve Çorumlular katıldı.

(Haber Merkezi)

