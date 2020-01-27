Demirdelen’in ziyaretine, Gümrük Şefi Süleyman Yaz, Gümrük Muayene Memurları Esra Uslu Öztürk ve Zeki Özlen ile Gümrük Muhafaza Memuru Samet Şahin de katıldı. (Erkan BAYATLI)
27 Ocak 2020 Pazartesi 20:09
Çorum Gümrük Müdürü Cemalettin Demirdelen, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü anısına Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a bir plaket verdi.
Demirdelen’in ziyaretine, Gümrük Şefi Süleyman Yaz, Gümrük Muayene Memurları Esra Uslu Öztürk ve Zeki Özlen ile Gümrük Muhafaza Memuru Samet Şahin de katıldı. (Erkan BAYATLI)