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Dünya Gümrük Günü anısına…

Çorum Gümrük Müdürü Cemalettin Demirdelen, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü anısına Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a bir plaket verdi.

Dünya Gümrük Günü anısına…

Çorum Gümrük Müdürü Cemalettin Demirdelen, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü anısına Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a bir plaket verdi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 20:09
Dünya Gümrük Günü anısına…

Demirdelen’in ziyaretine, Gümrük Şefi Süleyman Yaz, Gümrük Muayene Memurları Esra Uslu Öztürk ve Zeki Özlen ile Gümrük Muhafaza Memuru Samet Şahin de katıldı. (Erkan BAYATLI)

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