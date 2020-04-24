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Dünya genelinde bugün ramazanın ilk günü

Umman, Fas ve Sudan dışındaki bütün ülkelerde Müslümanlar ilk oruçlarını bugün tutacak.

24 Nisan 2020 Cuma 10:47
Dünya genelinde bugün ramazanın ilk günü

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Yüksek Mahkemenin ramazan ayı hilalinin görülmesi üzerine 24 Nisan Cuma gününü ramazan ayının ilk günü olarak belirlediği açıklandı. 

Ardından Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Yemen, Filistin, Ürdün, Suriye, Somali, Libya, Cezayir'de de ramazan hilalinin gözlemlendiği ve ilk orucun cuma günü tutulacağı bildirildi. 

Mısır ve Tunus da ramazan ayının cuma günü başlayacağını açıklamıştı. 

Umman, Sudan ve Fas cumartesi başlıyor 

Öte yandan Umman, Sudan ve Fas, ramazan ayının cumartesi başlayacağını duyurdu. 

Umman Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hilalin görülmemesi nedeniyle ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği duyuruldu. 

Sudan ve Fas dini otoriteleri de aynı şekilde hilalin görülememesinden ötürü cuma gününün şaban ayının son günü olduğunu ve ramazan ayının başlangıcının cumartesi olduğunu açıkladı. 

Irak ve Lübnan'da farklılık var 

Irak ve Lübnan'da ise ramazan ayının başlangıç tarihi konusunda iki farklı açıklama yapıldı. 

Ülkedeki Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği ifade edildi. 

Buna karşılık Irak Sünni Vakfı Başkanı Saad Kambeş, dün başkent Bağdat'taki İmam Azam Ebu Hanife Camisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının cuma günü başlayacağını duyurmuştu. 

Lübnan'da da durum değişmedi

Sünnileri temsil eden Lübnan Müftülüğünden daha önce yapılan yazılı açıklamada cuma gününün ramazan ayının ilk günü olacağı belirtilirken, Lübnan'daki Şiilerin dini mercisi konumundaki Yüksek Şii İslam Konseyi, ramazanın ilk gününün cumartesi olduğunu açıkladı.

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