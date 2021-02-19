Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu’nda kadınların nöbet değişimi

Bu görevi 1.5 yıldır sürdürmekte olan Zinnet Ahçıoğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle görevden affını istemesi üzerine, yeni Başkan Nazegül Temizel ile başkan yardımcıları Dilber Kaleli ve Feride Zengin, Kadın Kolları’nda nöbeti devraldılar.

Görev devir-teslim törenine, Federasyon’un Ataşehir’deki merkezinde, Genel Başkan Metin Akkuş,Genel Başkan Vekilleri Ercan Koşar ve Selami Topçu, yöneticilerden Davut Aktar, İlhami Dursun, Şenol Akça, İsa Ergün, Yüksel Kaleli, Erol Ahçıoğlu ve Mustafa Şirin katıldı.

(Haber Merkezi)