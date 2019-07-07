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“Dul kadına devlet maaş bağlamasın”

Çorum’da 60 yaşındaki bir kişi, uzun süredir bekar olması ve evlenememesi üzerine isyan etti.

“Dul kadına devlet maaş bağlamasın”

Çorum’da 60 yaşındaki bir kişi, uzun süredir bekar olması ve evlenememesi üzerine isyan etti.

07 Temmuz 2019 Pazar 19:50
“Dul kadına devlet maaş bağlamasın”

60’lık delikanlı, “Dul kadınlara devlet maaş veriyor. Biz de bu yüzden evlenecek kadın bulamıyoruz” diye konuştu.

Çorum’un Bayat İlçesine bağlı Kunduzlu Köyü’nde ikamet eden Hamdi Kılıç, isimli vatandaş dul kadınlara devletin maaş bağlaması yüzünden evlenemediğinden dert yandı.

Dul kadınların maaş alması nedeniyle evlenmek istemediğini, maaş almazlarsa evleneceklerini ileri süren Hamdi Kılıç, 60 yaşında bir bekar olduğunu, evlenmek istediğini ancak münasip bir kadın bulamadığını açıkladı. Hamdi Kılıç, evinin, arabasının olduğunu, fakat evi dolduracak bir eşinin olmadığını sözlerine ekledi.

Eşi ölmüş ve geliri olmayan kadınlara, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Nisan 2012’den itibaren dul maaşı verilmeye başlandı. Muhtaç dul maaşı 2018 yılında 2 ayda bir 500 TL olarak verilirken, 2019 yılında 550 TL olarak ödeniyor.

(Haber Merkezi)

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