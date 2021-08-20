Düğünde kavga çıktı bir kişi yaralandı

ÇORUM’da bir düğün töreninde çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

İddialara göre, Çorum- Samsun Karayolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve düğün salonunun dışına taştı. Yaşanan kavgada bir kişi aldığı darbelerle yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis darp olayını gerçekleştirdikten araçlarıyla bölgeden uzaklaşan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Davetlilerden bazıları yaşanan arbedede silahta kullanıldığı yönünde polislere bilgi vermesi üzerine düğün salonu çevresinde boş kovan araması yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.