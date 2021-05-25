Düğün ve etkinlik sektörü 1 Haziran’da işbaşı bekliyor
Pandemi sürecinde hemen tüm sektörler olumsuz etkilendi, ama bunların içinde bazı sektörler, olağanüstü mağduriyet yaşadı. Deyim yerindeyse “yerle bir oldu”. Kahvehane, kafeterya, restaurant ve benzeri işletmeler, mağduriyet sıralamasında başı çekerken, düğün sektörü de inanılmaz derecede mağdur oldu. Düğün salonları, tedarik zinciri içindeki esnaf, müzisyenler, eğlence organizatörleri, yaklaşık 15 aydır neredeyse “sıfır” gelirle yaşama savaşı veriyorlar.
Çorum’daki düğün salonu işletmecileri ile düğün ve diğer eğlence organizasyonlarını yapan iş insanları ve yan sektörlerde hizmet verenler, Çorum Etkinlik Organizasyoncuları Derneği (ÇEODER ) çatısı altında, kendi aralarında dayanışmayı sağlama ve seslerini duyurma mücadelesi veriyorlar. Sektörün şu aşamadaki beklentisi ise, “kademeli normalleşme” süresinin bitiminden sonra, yani 1 Haziran’dan itibaren işbaşı yapmalarına fırsat verilmesi.
ÇEODER Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Bolat, geçtiğimiz günlerde, derneğin bağlı bulunduğu federasyon ve konfederasyonun yurt genelinde eş zamanlı olarak paylaştığı ortak talepleri dile getirirken, pek çok alanlarda normale dönülürken, düğün, davet ve diğer etkinliklerin daha fazla ötelenmemesi gerektiğini vurguladı ve “Ülkemizdeki sektör temsilcileri, on binlerce firma ve 1 milyondan fazla etkinlik çalışanı olarak bizler 1 Haziran’da işlerimize dönmeyi bekliyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)