Düğün ve etkinlik sektörü 1 Haziran’da işbaşı bekliyor

Çorum’daki düğün salonu işletmecileri ile düğün ve diğer eğlence organizasyonlarını yapan iş insanları ve yan sektörlerde hizmet verenler, Çorum Etkinlik Organizasyoncuları Derneği (ÇEODER ) çatısı altında, kendi aralarında dayanışmayı sağlama ve seslerini duyurma mücadelesi veriyorlar. Sektörün şu aşamadaki beklentisi ise, “kademeli normalleşme” süresinin bitiminden sonra, yani 1 Haziran’dan itibaren işbaşı yapmalarına fırsat verilmesi.

ÇEODER Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Bolat, geçtiğimiz günlerde, derneğin bağlı bulunduğu federasyon ve konfederasyonun yurt genelinde eş zamanlı olarak paylaştığı ortak talepleri dile getirirken, pek çok alanlarda normale dönülürken, düğün, davet ve diğer etkinliklerin daha fazla ötelenmemesi gerektiğini vurguladı ve “Ülkemizdeki sektör temsilcileri, on binlerce firma ve 1 milyondan fazla etkinlik çalışanı olarak bizler 1 Haziran’da işlerimize dönmeyi bekliyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

