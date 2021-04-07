Düdüklü tencere patladı

Çorum’da bir evde yemek yaparken düdüklü tencerenin patlaması sonucu büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak’ta yaşayan Sevim D., düdüklü tencere ile yemek yaparken, patlama meydana geldi.

Ocak üzerinde bulunan düdüklü tencere, yemek pişirilmesi esnasında bomba gibi patladı. Patlamanın şiddetiyle evin içindeki kapıların camları etrafa saçıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.

(Haber Merkezi)

