DSÖ: 'İyileşenlerin koronavirüse tekrar yakalanmayacağına ilişkin kanıt yok'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, yeni tip Korona virüs (Covid-19) hastalarının iyileştikten sonra tekrar enfekte olmayacağına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtildi. DSÖ, hastalığı yenen kişilere “Bağışıklık Pasaportu” ya da “Risksiz sertifikası” vereceğini açıklayan hükümetleri uyararak bu kişilerin hastalığa karşı bağışıklık kazandığına ilişkin verilerin kesinleşmediği ifade edildi.

Bu uygulamaların iyileşenlerin virüse karşı gerekli önlemleri alma konusundaki tavsiyeleri göz ardı edebileceği ve salgının yayılma riskini arttırabileceği belirtilen açıklamada, “Şu anda Covid-19'dan iyileşen ve antikorları bulunan kişilerin ikinci bir enfeksiyondan korunduğuna dair bir kanıt yok” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, DSÖ'nün antikorların virüse karşı tepkilerinin incelenmeye devam ettiği kaydedilirken, “Bir çok çalışma enfeksiyondan kurtulan kişilerin virüse karşı antikorları olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, bazılarının kanlarında çok düşük seviyelerde nötrleştirici antikorlar var” denildi.

Şili, geçtiğimiz hafta iyileşen kişilere bağışıklık pasaportu verileceğini açıklamıştı.

Dünya genelinde 2,8 milyondan fazla kişi korona virüse yakalanırken, 812 bin 303 kişi iyileşti, 198 bin 96 kişi ise hayatını kaybetti.