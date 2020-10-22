Son Dakika

DSİ’nin yatırımlarını görüştüler

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzlar Kaya, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız’ı ziyaret etti.

Güncel 22.10.2020, 22:56
16
DSİ’nin yatırımlarını görüştüler

DSİ Genel Müdürü’ne yapılan ziyarette Çorum'da tamamlanan ve devam eden yatırımların durumunun istişare edildiği bildirildi.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
13°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 22 Ekim 2020
İmsak 05:28
Güneş 06:52
Öğle 12:30
İkindi 15:28
Akşam 17:57
Yatsı 19:16

Gelişmelerden Haberdar Olun

@