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DSİ’nin yatırımlarını görüştüler
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzlar Kaya, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız’ı ziyaret etti.
Güncel 22.10.2020, 22:56
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DSİ Genel Müdürü’ne yapılan ziyarette Çorum'da tamamlanan ve devam eden yatırımların durumunun istişare edildiği bildirildi.
(Haber Merkezi)
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