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“Drone” ile et teslimatı

Çorum’un önde gelen kasaplarından Tosunoğlu Kasabı, kentte bir ilki daha gerçekleştirerek Drone ile sipariş teslimi yaptı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aldığı siparişleri Drone ile müşterilerine ulaştıran Tosunoğlu Kasabı Sahibi Bahattin Tosun, Çorum’da bir ilki gerçekleştirdi.

Güncel 07.12.2020, 23:10
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“Drone” ile et teslimatı

Firma olarak sürekli kendini geliştiren ve teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan yararlanarak örnek bir işletme haline gelen Tosunoğlu Kasabı’nın bu uygulaması vatandaşlardan da büyük ilgi topladı. Bilindiği gibi firma geçtiğimiz günlerde de online kasaplık uygulamasını hayata geçirerek ilgi toplamıştı.

Tüm müşterilerine ve Çorumlu vatandaşlara kaliteli ve taze et yedirmeyi amaç edindiklerini vurgulayan Bahattin Tosun, firma olarak farkındalık yaratmaya devam edeceklerini belirterek, pandemi döneminin biran önce son bulması temennisinde bulundu.

(Nurdan AKBAŞ)

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