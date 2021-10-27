Dr. Sobacı’nın görev süresi 2 yıl daha uzadı

Çorum İl Sağlık Müdürü, Üroloji Uzmanı Dr. Ömer Sobacı’nın görev süresi, Sağlık Bakanlığınca iki yıl daha uzatıldı.

1955 Tokat-Niksar doğumlu olan Dr. Ömer Sobacı, 1986 yılından beri tam 35 yıldır Çorum’da görev yapıyor.

ÇORUM HABER, Dr. Sobacı’yı kutlar, başarılarının devamını diler. (Haber Merkezi)

