Dr. Sobacı’nın görev süresi 2 yıl daha uzadı
Güncel 27.10.2021, 19:04
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Çorum İl Sağlık Müdürü, Üroloji Uzmanı Dr. Ömer Sobacı’nın görev süresi, Sağlık Bakanlığınca iki yıl daha uzatıldı.
1955 Tokat-Niksar doğumlu olan Dr. Ömer Sobacı, 1986 yılından beri tam 35 yıldır Çorum’da görev yapıyor.
ÇORUM HABER, Dr. Sobacı’yı kutlar, başarılarının devamını diler. (Haber Merkezi)
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