Dr. Ömer Sobacı'nın görev süresi uzadı

Çorum İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ömer Sobacı'nın görev süresi 3 ay uzatıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 14 Nisan 2021 günü görev süresi bitmiş olan Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı ile birlikte 17 İlin Sağlık Müdürünün görev sürelerinin 3 ay uzatıldığı bildirildi.

Mücadele edilen pandemi nedeniyle İl Müdürlerinin görev sürelerinin uzatıldığı belirtilen açıklamada bu il sağlık müdürlerinin görev sürelerinin 14 Temmuz 2021 tarihinde biteceği kaydedildi.

(Volkan SINAYUÇ)

