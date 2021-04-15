Dr. Ömer Sobacı'nın görev süresi uzadı
Güncel 15.04.2021, 22:40 15.04.2021, 22:51
49
Çorum İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ömer Sobacı'nın görev süresi 3 ay uzatıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 14 Nisan 2021 günü görev süresi bitmiş olan Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı ile birlikte 17 İlin Sağlık Müdürünün görev sürelerinin 3 ay uzatıldığı bildirildi.
Mücadele edilen pandemi nedeniyle İl Müdürlerinin görev sürelerinin uzatıldığı belirtilen açıklamada bu il sağlık müdürlerinin görev sürelerinin 14 Temmuz 2021 tarihinde biteceği kaydedildi.
(Volkan SINAYUÇ)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
6°
az bulutlu