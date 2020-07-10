Dr. Mustafa Azak ikinci defa Çorum Tabip Odası Başkanı

Hafta sonu gerçekleşen genel kurulda göreve gelen Çorum Tabip Odası Yönetim Kurulu , İl Seçim Kurulu’ndan mazbata alınmasından sonra gerçekleştirdiği ilk toplantıda görev dağılımı yaptı.

Daha önce başkanlık, yönetim kurulu üyeliği ve merkez konseyi delegeliği görevlerini yürütmüş olan Dr. Mustafa Azak ikinci defa Çorum Tabip Odası Başkanlığı’na seçildi.

Toplantıda ayrıca genel sekreterliğe Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan, muhasip üyeliğe Uzm. Dr. Bekir Ozan Elverici, veznedar üyeliğe Uzm. Dr. Serkan Güreser, üyelik görevine Dr. Korhan Kanat getirildi.

Konu hakkında açıklama yapan Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak; ‘’Yönetim kurulu ve diğer organlarımıza seçilen arkadaşlarımı kutluyor ve bizi bu göreve layık gören odamız üyelerine teşekkür ediyorum. Yeni şekillenen yönetim kurulumuz ile hekimlerimiz için elimizden gelenin azamisini göstererek, onların haklarını savunacağız. Bugün sağlığın öneminin nedenli büyük olduğunu toplumca anladığımız Covid-19 salgınının olduğu şu günlerde, arkadaşlarımıza şiddetten uzak, daha güvenli ve huzurlu çalışma ortamları diliyoruz. Büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlıkçılarımıza hayırlı ve güzel günler diliyorum. Her şey onların gönlüne göre olsun’’ dedi.