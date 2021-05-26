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Dr. Halil İbrahim Uçar profesör unvanını aldı

Güncel 26.05.2021, 23:47
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Dr. Halil İbrahim Uçar profesör unvanını aldı

Memorial Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nde doçent olarak  olarak görev yapmakta olan hemşehrimiz Halil İbrahim Uçar profesör oldu. 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Prof.Dr. Halil İbrahim Uçar, kalp ve damar cerrahı olarak ihtisasını da Hacettepe’de yaptı. 
Prof. Uçar, Memorial Ankara Hastanesi’nde gerçekleştirdiği başarılı kalp ameliyatları ile ülke çapında tanınır hale geldi. 
ÇORUM HABER, hemşehrimiz Prof.Dr. Halil İbrahim Uçar’ı kutlar, başarılarının devamını diler. (Haber Merkezi)
 

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