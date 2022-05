“Down sendromlu bireyler topluma örnek kimselerdir”

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Çanakkale Türküsü’nü seslendiren Down sendromlu Büşra’ya “Sizlerin içten ve samimi duygularını derinden hissediyoruz” diyen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Büşra kızımız ve Enes oğlumuz gibi Down sendromlu bireyler enerjileri, yaşam sevgileri ve eğlenceli taraflarıyla çevresindeki insanlara ve topluma örnek kimselerdir. Onların sosyalleşmelerini sağlayarak hayata bakış açılarını, yaşam tarzlarını olumlu yönde geliştirmelerini sağlamanın toplumsal bir sorumluluktan ziyade üzerimize düşen bir görev bir sorumluluk olarak addediyoruz. Yine belirtmeliyim ki bu alanda yapılan çalışmalar ve verilen eğitimlerle onların kendilerine özgü ilgi ve yeteneklerinin olduğu ve istenildiğinde bu yeteneklerini geliştirerek hayatın her alanında önemli başarılara imza attıkları aşikârdır. Bu konuda toplum olarak göstereceğimiz destek, Down sendromlu kardeşlerimizin ve ailelerinin hayatlarını daha yaşanabilir bir hale getirecektir” dedi.

Ziyaretlerde AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç, İl Başkan Yardımcıları Emre Turan, Kadriye Taşdemir, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları eşlik etti.

(Haber Merkezi)