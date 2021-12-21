Döviz büroları önünde kuyruklar oluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamalardan sonra vatandaşlar soluğu döviz bürolarında aldı.

Vatandaşlar, döviz kurunun düşmesinin ardından döviz bürolarından alım- satım işlemi yaparken, Çorum’da da soğuk havaya rağmen Sel Sokak’ta bulunan döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bankalarda da benzer durumun olduğu görülürken, özellikle bazı bankaların korona virüs önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda kişi kabul etmesinden dolayı bazı vatandaşlar da uzun süre süre boyunca dışarıda beklemek zorunda kaldı.

Sırada bekleyen vatandaşlar, “Kimimiz alım yapmak için buradayız, kimimizde satış yapmak için buradayız” açıklaması yaparken, yurttaşlar hem alış, hem de satış yapmaya devam ediyor.

(Yusuf ÇINAR)

