Doğuş, “Çam Yarması 2”filmi için Çorum’a gelecek

Çorum’un tanıtımına ve gelişmesine katkı sağlayacak komedi macera dalındaki film için çok sayıda ünlü oyuncu kamera karşısına geçecek ve Çorum’a gelecek.

Yönetmenliğini ilk filmdeki gibi Sefa Özçelik’in yapacağı belirtilen filmin çekimlerinin Çorum’da yapılması için mekan analiz ve noktalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Film yapımcısı Murat Kuşcu tarafından yapılan açıklamaya göre filmin ikinci serisine Ünlü Şarkıcı Doğuş’un da başrol oyuncusu olarak kadroda olacağı belirtildi. Tevfik İnceoğlu ile Ferdi Kurtuldu’nun yeniden kadroda yer aldığı ikinci filmde Doğuş ile birlikte Fuat Balyemez, Seçkin Kabaklı, Cengiz Çimen, Ecem Koyunlu, Belkıs Akçil, Ayşegül Kaygusuz, Murat Cen, Şengül Kaya, Tuğçe Yanardağ, Zülfü Hamit Altın, Nagihan Yıldız, Hayrettin Özdemir, Deniz Morkoç, Hasan Çalışkan, Mehmet Bulut, Ömer Karanlık, Deniz Oral, Yaşar Alptekin, Youtuber Emre Gül, Hayrettin Özdemir gibi geniş bir oyuncu kadrosunun bulunacağı ve bu kez Recep İvedik’in tahtını sarsacak büyüklükte bir sinema filmine imza atılacağı dile getirildi.

(Volkan SINAYUÇ)