Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102837
ALTIN
258.672
DOLAR
5.6353
STERLİN
7.0239
EURO
6.2683

Doğuş, “Çam Yarması 2”filmi için Çorum’a gelecek

Çam Yarması Bitik Kardeşler 2 isimli sinema filminin çekimleri Çorum’da gerçekleştirilecek.

Doğuş, “Çam Yarması 2”filmi için Çorum’a gelecek

Çam Yarması Bitik Kardeşler 2 isimli sinema filminin çekimleri Çorum’da gerçekleştirilecek.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:21
Doğuş, “Çam Yarması 2”filmi için Çorum’a gelecek

Çorum’un tanıtımına ve gelişmesine katkı sağlayacak komedi macera dalındaki film için çok sayıda ünlü oyuncu kamera karşısına geçecek ve Çorum’a gelecek.

Yönetmenliğini ilk filmdeki gibi Sefa Özçelik’in yapacağı belirtilen filmin çekimlerinin Çorum’da yapılması için mekan analiz ve noktalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Film yapımcısı Murat Kuşcu tarafından yapılan açıklamaya göre filmin ikinci serisine Ünlü Şarkıcı Doğuş’un da başrol oyuncusu olarak kadroda olacağı belirtildi. Tevfik İnceoğlu ile Ferdi Kurtuldu’nun yeniden kadroda yer aldığı ikinci filmde Doğuş ile birlikte Fuat Balyemez, Seçkin Kabaklı, Cengiz Çimen, Ecem Koyunlu, Belkıs Akçil, Ayşegül Kaygusuz, Murat Cen, Şengül Kaya, Tuğçe Yanardağ, Zülfü Hamit Altın, Nagihan Yıldız, Hayrettin Özdemir, Deniz Morkoç, Hasan Çalışkan, Mehmet Bulut, Ömer Karanlık, Deniz Oral, Yaşar Alptekin, Youtuber Emre Gül, Hayrettin Özdemir gibi geniş bir oyuncu kadrosunun bulunacağı ve bu kez Recep İvedik’in tahtını sarsacak büyüklükte bir sinema filmine imza atılacağı dile getirildi.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
İnşaat sektörüne can verilmezse, toprak sanayi de perişan olacak
İnşaat sektörüne can verilmezse, toprak sanayi de perişan olacak
Şehit polis memuru Orhan Balat’ın mezarı yenilendi
Şehit polis memuru Orhan Balat’ın mezarı yenilendi
Çevreyolu üzerindeki leblebiciler denetlendi
Çevreyolu üzerindeki leblebiciler denetlendi
Engelli yurttaşa tekerlekli sandalye
Engelli yurttaşa tekerlekli sandalye
Tuğba & Burak çifti evlendi
Tuğba & Burak çifti evlendi
Aşgın, iyilik gönüllüsü gençleri ağırladı
Aşgın, iyilik gönüllüsü gençleri ağırladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim