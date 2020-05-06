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“Doğu Türkistan’ı unutmadık”

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, Çin asimilasyonuna ve işkencelerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar için tüm Türkiye olarak sosyal medyadan seslerini yükselttiklerini ifade etti.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:37
“Doğu Türkistan’ı unutmadık”

Dünya Sağlık Örgütü’nün, pandemi ve acil durum ilan etmesine rağmen Çin ve BM toplama kamplarına kapatılan insanların hayati tehlikesiyle ilgili bir açıklama yapmadığını anlatan Özkabakçı, Toplama kamplarında toplu halde sıkış sıkış tutulmakta olan masum insanların ciddi bir koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Kamplarda birçok insanın, aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşullar nedeniyle ciddi hastalıklara yakalandığını belirten Özkabakçı, Çinli yetkililerin “Devlet sırrı” diyerek salgının Doğu Türkistan’da ne kadar yayıldığıyla ilgili olarak konuşmayı reddettiğini ve bilgi vermediğini anlattı.

Tüm dünyada virüsün yayılma hızını durdurmak için insanların toplanması yasaklanırken Çin’in, 3 milyona yakın insanı toplama kamplarında tuttuğunu vurgulayan Özkabakçı, “Uygur Türkleri arasında koronavirüs salgınının özellikle kamplarda ‘etnik temizlik’ için bahane olarak kullanılacağı endişesi giderek artıyor. Sansür ve engeller nedeniyle ülkede bulunan kampların sayıları ve nerede bulundukları tam olarak bilinmiyor. Ülkede, 1200 civarında kamp olduğu tahmin ediliyor” dedi. (Haber Merkezi)

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