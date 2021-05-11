“Doğu Kudüs’teki işgal ve iskân politikası bir an önce bitirilmeli”

Mescid-i Aksa’da Müslümanların ibadet etme özgürlüklerinin kısıtlanması çabalarının ve ibadet için gelenlere sık sık terör ve güvenlik bahanesiyle öldürmeye kadar giden şiddete dayalı fiilî müdahalede bulunulması gibi davranışların en kısa zamanda bitirilmesi gerektiğini kaydeden Eceviş, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“STH, bölgede barışın ivedilikle sağlanmasının en temel yollarından birisinin Filistin Devleti’nin dünyada tam anlamıyla tanınması ve haklarının iadesi olduğunu, İsrail’in 1967’den beri işgal ettiği Doğu Kudüs’teki işgal ve iskân politikasının bir an önce bitirilmesinin zorunluluğunu ve nihai olarak İsrail’in Harem-i Şerif’in kutsiyetine ve tarihî statüsüne saygı göstermesinin insani ve hukuki bir yükümlülük olduğunu, İslam coğrafyasına ve dünya kamuoyuna duyurmayı bir görev bilmektedir.

Siyonizmin son kalesi korsan devlet İsrail’in bu tür uygulamalarını nefretle kınıyor, vicdanını kaybetmemiş uluslararası camiayı ve Müslüman devletleri bir an önce önlem almaya ve seslerini yükseltmeye davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)

