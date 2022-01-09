“Doğru, tarafsız habercilik çok daha önemli hale geldi”

Vali Mustafa Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda şöyle dedi:

“Basın sektörü çalışanlarının haklarını düzenleyen Basın İş Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 10 Ocak 1961 tarihinden bu yana 10 Ocak ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlanmaktadır.

Toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynayan basın, bireyin haber alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan, aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili araçlarından biridir.

Günümüz teknolojisinde yaşanan yenilikler, yazılı ve görsel basının yanı sıra internet gazeteciliği ve sosyal medyanın etki alanını genişletmiştir. İletişim teknolojilerindeki bu ilerlemelerle birlikte insanlar, tüm dünyadaki gelişmelere daha hızlı ulaşabilir duruma gelmiş ve basın her zamankinden daha etkin bir konuma ulaşmıştır. Bu durum medyaya çok büyük görev ve sorumluluk yüklemiş, doğru ve tarafsız habercilik anlayışını her zamankinden daha önemli hale getirmiştir.

Basın mensuplarımızın, meslek ilkelerini ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak, doğru bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacaklarına ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, mesleklerini büyük bir özveriyle ifa eden basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

(Haber Merkezi)

