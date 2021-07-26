Doğaseverlerden 9 kilometrelik yürüyüş
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından, Hitit Dağcılık Kulübü ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikte 30 doğasever, Feruz Köyü’nden Laçin’in gözde gezi alanlarından Yeşilgöl’e kadar 9 km uzunluğundaki parkuru yürüdü.
Güncel 26.07.2021, 20:13
4
Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Karadağ ile Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Osman Keser, HİDAK Başkanı Gürkan Yağmur ve TEMAD Şube Başkanı Ömer Ertan Karabıyık’ın da katılım sağladığı yürüyüş orman içi patikalardan devam ederek 3 saatlik sürede gerçekleştirildi.
Anlamlı etkinlik sonunda grubu Laçin Kaymakamı Pınar Uz ile Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez karşıladı.
Daha sonra katılımcılar Yeşilgöl kenarında Türk Bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çekindi. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
17°
parçalı bulutlu