Doğaseverlerden 9 kilometrelik yürüyüş

Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Karadağ ile Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Osman Keser, HİDAK Başkanı Gürkan Yağmur ve TEMAD Şube Başkanı Ömer Ertan Karabıyık’ın da katılım sağladığı yürüyüş orman içi patikalardan devam ederek 3 saatlik sürede gerçekleştirildi.

Anlamlı etkinlik sonunda grubu Laçin Kaymakamı Pınar Uz ile Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez karşıladı.

Daha sonra katılımcılar Yeşilgöl kenarında Türk Bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çekindi. (Haber Merkezi)

