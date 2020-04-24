Doğan: “23 Nisan karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gün”

Büyük Atatürk’ün, her şeyin bitti dendiği anda, bu büyük milletle her şeyin en iyi şekilde başarılacağına inandığını ve bundan daha da önemlisi bu gerçeği herkesin görmesini sağladığını belirten Doğan, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“23 Nisan 1920 bu nedenledir ki, bu milletin önemli günlerinden birisi değil, bu milletin her zaman için en büyük güçlüklere bile kendi iradesiyle ve gücüyle karşı koyabileceğinin, her güçlüğü aşabileceğinin en büyük simgesidir.

Çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke ve dünya bırakmak, onları huzur, güven ve barış ortamında geleceğe hazırlamak herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ile mümkündür.

Bu nedenledir ki, çocuklarımızın araştıran, sorgulayan, aydınlık bakış açısına sahip, kendine güvenen, yeniliklere açık, demokrasiyi özümsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri temel amacımızdır. Ülkesini, milletini seven, onlar için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, dünya üzerinde saygın ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurlu, başı dik vatandaşları kılmak bizlere düşen görevlerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 100 yıl önce milletimizle birlikte yola çıkan, bu milletin evlatlarına bu ülkeyi ve TBMM’yi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunanları, şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum ve bu anlamlı günün dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.” (Haber Merkezi)