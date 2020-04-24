Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98759
ALTIN
386.569
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6293
EURO
7.5498
Camiye gelenlere polis uyarısı
Camiye gelenlere polis uyarısı
İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi
Balkonlarda 23 Nisan coşkusu
Ben Bir Çocuğum - TED
Sosyal mesafeli 23 Nisan töreni
Sosyal mesafeli 23 Nisan töreni

Doğan: “23 Nisan karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gün”

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Doğan, Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920’nin Türk milletinin var olma- yok olma mücadelesinde kendi azim ve kararlılığıyla çözüme ulaşmasının ve netice almasının en büyük örneklerinden birisi olduğunu kaydetti.

24 Nisan 2020 Cuma 19:11
Doğan: “23 Nisan karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gün”

Büyük Atatürk’ün, her şeyin bitti dendiği anda, bu büyük milletle her şeyin en iyi şekilde başarılacağına inandığını ve bundan daha da önemlisi bu gerçeği herkesin görmesini sağladığını belirten Doğan, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“23 Nisan 1920 bu nedenledir ki, bu milletin önemli günlerinden birisi değil, bu milletin her zaman için en büyük güçlüklere bile kendi iradesiyle ve gücüyle karşı koyabileceğinin, her güçlüğü aşabileceğinin en büyük simgesidir.

Çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke ve dünya bırakmak, onları huzur, güven ve barış ortamında geleceğe hazırlamak herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ile mümkündür.

Bu nedenledir ki, çocuklarımızın araştıran, sorgulayan, aydınlık bakış açısına sahip, kendine güvenen, yeniliklere açık, demokrasiyi özümsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri temel amacımızdır. Ülkesini, milletini seven, onlar için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, dünya üzerinde saygın ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurlu, başı dik vatandaşları kılmak bizlere düşen görevlerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 100 yıl önce milletimizle birlikte yola çıkan, bu milletin evlatlarına bu ülkeyi ve TBMM’yi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunanları, şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum ve bu anlamlı günün dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.” (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
109 kişi hayatını kaybetti
109 kişi hayatını kaybetti
“Kurucu iradenin sahip olduğu inançla ve ruhla çalışıyoruz”
“Kurucu iradenin sahip olduğu inançla ve ruhla çalışıyoruz”
ÇESOB’tan Esnaf Kefalet ve Halkbank’a kredi teşekkürü
ÇESOB’tan Esnaf Kefalet ve Halkbank’a kredi teşekkürü
MHP’den Oğuzlar ve Kargı’ya yeni başkan
MHP’den Oğuzlar ve Kargı’ya yeni başkan
“Gıda kıtlığına yol açacak tarım politikalarından vazgeçilsin”
“Gıda kıtlığına yol açacak tarım politikalarından vazgeçilsin”
“Sağlık çalışanlarının mağduriyeti giderilmeli”
“Sağlık çalışanlarının mağduriyeti giderilmeli”

banner155

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim