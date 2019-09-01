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Doğalgaza yüzde 14.9 zam

Konut ve ticarethanelerde kullanılan doğalgazın fiyatlarına 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 14,9 daha zam yapıldı.

Doğalgaza yüzde 14.9 zam

Konut ve ticarethanelerde kullanılan doğalgazın fiyatlarına 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 14,9 daha zam yapıldı.

01 Eylül 2019 Pazar 23:48
Doğalgaza yüzde 14.9 zam

Konut ve ticarethanelerde kullanılan doğalgazın fiyatlarına 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 14,9 daha zam yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Boru Hatları İle Petrol Taşımacılığı Anonim Şirketinin (BOTAŞ) önerisi üzerine, doğalgaz satış fiyatlarına 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere zam yaptı.

Yeni tarifeye göre konutlarda tüketilen doğalgazın metreküp fiyatına yüzde 14,9 zam yapıldı. Kademe tabir edilen ticarethanelerde tüketilen doğalgazın fiyatları da aynı şekilde yüzde14,9 oranında arttı.

1 Ağustos'ta da konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapılmıştı. (Haber Merkezi)

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