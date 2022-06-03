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Doğalgaz ve elektriğe gelen zamma vatandaş isyan etti

Dün evlerde kullanılan elektriğe yüzde 15, iş yeri elektriğine ise yüzde 25 zam yapıldı. Ayrıca haziran ayı tarifesini açıklayan BOTAŞ da mayıs ayında sabit kalan doğal gaz fiyatlarına konutlar için yüzde 30 zam yapıldığını duyurdu. Bugün ise benzin ve motorine bir zam daha geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan zamla birlikte benzin ve motorinin litresi 26 lirayı aştı. Bu zamla birlikte son 7 ayda benzine yapılan zam yüzde 200'ü geçti. 

Güncel 03.06.2022, 01:14 03.06.2022, 01:58
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Biz de Çorum’da sokağa çıktık vatandaşlara yeni zamlar hakkındaki görüşlerini sorduk. 

“UTANSINLAR”
Zamlara isyan eden bir vatandaş, “Utansınlar diyorum. Başka diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ben 70 yaşındayım daha memleketin bu hale düştüğünü görmedim. Gerçekten sinirimden ağlayacağım.” dedi.

“GÖZÜM HER ŞEYDE KALIYOR, HİÇBİR ŞEY ALAMIYORUM”
Köyde yaşayan ve çiftçilikle geçimini sağlayan bir vatandaş, zor durumda olduklarını dile getirerek, “Çocuklarımızın birine çorap alsak diğerine alamıyoruz. Çocuklarım şehirde kendini idare edemediler hep köye kaçtılar. Halimiz ne olacak kızım. Her şeye muhtaç kaldık. Gözlerim hep etrafta kalıyor bir öteberi alsak da yesek. Olmuyor, büyüklerimiz duysun. Yazık bize bu ülkeye yazık. Bir bayrak altında yaşıyoruz, bu vatan hepimizin. Ama bu kadar olmaz. Bak kaç yaşındayım, gözüm her şeyde kalıyor, gidip alamıyorum. Kendime alsam çocuklar evde aç. Geçinemiyoruz, büyüklerimiz duysun.” ifadesini kullandı. 

“EMEKLİ BİTTİ, EMEKLİYİ GÖTÜRÜN ULU MEZAR’A GÖMÜN”
Geliriyle geçinemediğini anlatan bir emekli, “Emekli ne yapacak, gariban fukara ne yapacak. Biz bunlarla yetiremiyoruz. Yumurta olmuş 40 lira, bir ekmek olmuş 3 lira 5 lira. Onun için emekli artık bitti, emekliyi götürün Ulu mezara gömün.” diye konuştu.
Boşverin zamları diyen emekli öğretmen, şöyle devam etti: “3 kız çocuğuna burs veriyorum. Ülke eğitimle kalkınır.” ifadesini kullandı. 

“DAHA ÇOK ZAM YAPSINLAR”
Bir vatandaş, “Ben düşündüklerimi söylesem Silivri’de herhalde bir 6 ay beni misafir ederler. Bu devirde özgürlük mü kaldı bunları dile getirebilelim. Başımıza iş alırız. Elektriğe doğalgaza daha çok zam yapsınlar. İnsanların ne hata ettiklerini anlayabilmeleri için daha çok zam yapsınlar. İnsanlar düşünsün nerede hata yaptıklarını. Arkadaşım oy veriyorsan verdiğin oyun peşine düşeceksin. Gidip yetkililerin peşine düşüp hesap soracaksın. Bu gidişat doğru değil diye yakasına yapışacaksın. Ama bizim ülkede insanlar Allah’tan korkar gibi siyasetçiden korkuyor.” şeklinde konuştu. 

“BÖYLE GİDERSE HAYATIMIZ SÖNDÜ”
Gidişatın iyi olmadığını kaydeden bir vatandaş şunları söyledi: “Her gün uyanıyoruz zam. Bittik biz. Böyle giderse hayatımız söndü. Olmaz böyle.”
Zamlara ‘Ayıp’ diyerek tepki gösteren bir vatandaş, “Ben 75 yaşındayım böyle batak, taraftar, daha kötü bir dönem gördüysem sabaha kalmayayım. Bu neyin nesi neyin fesi ya. Bugün ilaç aldım 20 lira, dün verdim 10 lira 30 kağıdım gitti. Benim param çok mu o kadar? Olsa veririm. Belki senin yok sen insan değil misin? Yapmayın etmeyin günahtır. Türkiye Cumhuriyeti bunları hak etmiyor. Et olmuş 150 lira. Yeşil biber olmuş 20 lira. Patlıcan olmuş 10 lira. Buradan Tarım ve Orman Müdürüne sesleniyorum lütfen göreni yap.” dedi. 

“ZAMLARI SARAY’YA OTURANLARA SORACAKSIN”
Bir vatandaş, “Zamları bize sormayacaksın, Saray’da oturanlara soracaksın” derken, bir başka vatandaş, “Battık battık.” yorumunu yaptı. 
Üst üste gelen zamları hırsızlık olarak nitelendiren bir vatandaş, şu ifadelere yer verdi: “Bu insanların cebindeki parayı çalmak. Herkes her şeyi biliyor. Konuşacak başka bir şey yok yazık yani çok üzücü.”
Zamlar karşısında söyleyecek bir şey olmadığını belirten bir vatandaş, “Sokağa çıkmaya korkar olduk. Ne olacak böyle halimiz. Nereye gidiyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız veriyor zammı. Her gün zam, her gün zam.” dedi.

“MİLLETVEKİLLERİ MAAŞLARINI BAĞIŞLASIN”
Zamları ‘Gözümüz aydın’ diyerek karşılayan bir vatandaş şunları kaydetti: “Meclis’teki 600 milletvekiline benden selam söyleyin. Vatandaşlara birer maaş bağışlasalar ne olur. Madem ortada kriz var, madem her şey kötü gidiyor ihtiyacı olan vatandaşlara üçer maaş bağışlasınlar alınlarından öpeyim.”
Zamların çok kötü bir şekilde ilerlediğinden şikayet eden bir vatandaş, “Her şeye yüzde yüzün üzerinde zam var. Ve bu insanlar için çok sıkıntılı bir durum.  Devletimize Allah zeval vermesin bu şekilde devam ederse kimse elektrik, su, doğalgaz kullanamayacak.” ifadesine yer verdi.


Nurdan Akbaş – Tugay Göktürk

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