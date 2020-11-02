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Doğalgaz fiyatlarına Kasım’da zam yok

Doğalgazda Kasım ayından geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu.

Güncel 02.11.2020, 18:58
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Doğalgaz fiyatlarına Kasım’da zam yok

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, Kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

(Haber Merkezi)

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