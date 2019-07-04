Doğa Koleji’nde dolu dolu yaz etkinlikleri

Her yaş grubuna uygun yaklaşım özellikleriyle donatılmış, eğlenceli ve hareketli İngilizce programı, alanında tecrübeli ve donanımlı öğretmenlerimiz ile gerçekleşiyor. Doğa Koleji yönetimi hedeflerinin eğlenerek öğretmek olduğunu iletirken öğrencilerin en çok yüzme derslerine ilgi gösterdiğini belirtti.

Okul bünyesinde bulunan yüzme havuzunda haftada 3 gün yüzme dersi alan öğrenciler hem keyifli zaman geçiriyor hem de kas-eklem koordinasyonlarını geliştiriyor. Yüzme derslerinde öncelikle suyu sevdirme, suda nefes alabilme, suda hareket edebilme gibi temel eğitimleri alan öğrenciler sonra yüzme aşamalarını ve stilleri öğreniyor.

(Haber Merkezi)