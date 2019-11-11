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Doğa Koleji öğrencileri Anıtkabir’i ziyaret etti

Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81.yılında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Doğa Koleji öğrencileri Anıtkabir’i ziyaret etti

Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81.yılında Anıtkabir’i ziyaret etti.

11 Kasım 2019 Pazartesi 22:20
Doğa Koleji öğrencileri Anıtkabir’i ziyaret etti

Doğa Koleji’nin Türkiye genelindeki kampüslerinden binlerce öğrenci ile beraber Çorum kampüs öğrencileri de Anıtkabir’i ziyaret etti. Güne müze gezileriyle başlayan öğrenciler, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve Anıtkabir’ i ziyaret etti. Aslanlı yolda heyecanla yürüdükten sonra Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle eşliğinde mozoleye çelenk bırakan öğrenciler, Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundu. Öğrenciler, T.C. İnkılap Tarihi Atatürkçülük Dersi kazanımlarını Atatürk'ün ebedi istirahat yerinde inceleyerek pekiştirdi.

(Haber Merkezi)

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