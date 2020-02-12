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Doğa Koleji bursluluk sınavı 15-16 Şubat’ta

247 yıllık akademik birikimi ve köklü geçmişi ile “Asırlardır Öncü” olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin eğitim desteğini yanına alan Doğa Koleji, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yeni öğrencilerini bekliyor.

Doğa Koleji bursluluk sınavı 15-16 Şubat’ta

247 yıllık akademik birikimi ve köklü geçmişi ile “Asırlardır Öncü” olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin eğitim desteğini yanına alan Doğa Koleji, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yeni öğrencilerini bekliyor.

12 Şubat 2020 Çarşamba 19:32
Doğa Koleji bursluluk sınavı 15-16 Şubat’ta

LGS ve YKS’de Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde önemli başarılara imza atan, sporda ve sanatta elde ettiği başarıların yanı sıra hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren Doğa Koleji, 15-16 Şubat’taki bursluluk sınavı ile binlerce başarılı öğrenciye burs verecek.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Doğa Koleji kampüslerinde, 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak bursluluk sınavında başarılı olan ilköğretim ve lise öğrencilerine %100’e varan burs desteği sağlanacak.

SON BAŞVURU TARİHİ YARIN

2019-2020 eğitim-öğretim yılında 210 bin öğrencinin katıldığı Doğa Koleji Bursluluk Sınavına, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Doğa’lı olmak isteyen 250 bin öğrencinin başvurması bekleniyor. Doğa Koleji Bursluluk Sınavı başvuruları 14 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, sınavdaki başarılarına bağlı olarak, %100’e varan burs imkânı kazanacak.

“İTÜ İLE ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ”

Akademik birikimi ile güçlü bir ekol olan İTÜ tecrübesini eğitimdeki derin birikimiyle birleştiren Doğa Koleji, yetiştirdiği çok yönlü öğrencilerle, başarı çıtasını yükseltmeye, kaliteli eğitim hedefini daha da yukarılara taşımayı hedefliyor.

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ KAZANIYORLAR

Proje modelli eğitim anlayışıyla öğrencilerine 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedefleyen Doğa Koleji’nde öğrenciler, bilimsel süreç becerileri kazanarak, doğayı ve olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirebiliyor. Öğrenciler, araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim, fen okur yazarlığı, teknoloji okur yazarlığı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, iş birliği yapabilme becerileriyle donatılarak, akranlarıyla birlikte dünyanın ve yaşadıkları yüzyılın gereklerine uygun şekilde yetişiyor.

YETENEKLERİNİ HAYATA GEÇİRME ŞANSI

Doğa Koleji öğrencileri, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve disiplinler arası iş birliği becerilerini de geliştirerek kendi yeteneklerini hayata geçirme şansına sahip oluyor. Doğa Koleji öğrencileri, dünyanın her alanda aldığı mesafeyi okuyabilen, bilimin beraberinde getirdiği ilkesel duruşa ve felsefeye uyum sağlamış, kendini kültür, sanat ve sporla besleyebilmiş aydınlık kuşakların gelecekteki temsilcileri oluyor. (Haber Merkezi)

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