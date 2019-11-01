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“Dodurga için yepyeni bir dönem başlıyor”

Dodurga’da düzenlenen doğalgaz töreninde bir konuşma yapan Ahlatcı Holding ve Çorumgaz Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Dodurga için artık yepyeni bir dönemin başladığını belirterek, “Bu bölgenin en büyük linyit işletmesine sahip Dodurga ilçemiz, yıllar yılı Çorum ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamış, yalnız Çorum’un değil komşu illerin de yakıt ihtiyacına önemli ölçüde cevap vermiştir.

“Dodurga için yepyeni bir dönem başlıyor”

Dodurga’da düzenlenen doğalgaz töreninde bir konuşma yapan Ahlatcı Holding ve Çorumgaz Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Dodurga için artık yepyeni bir dönemin başladığını belirterek, “Bu bölgenin en büyük linyit işletmesine sahip Dodurga ilçemiz, yıllar yılı Çorum ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamış, yalnız Çorum’un değil komşu illerin de yakıt ihtiyacına önemli ölçüde cevap vermiştir.

01 Kasım 2019 Cuma 20:19
“Dodurga için yepyeni bir dönem başlıyor”

Bu nedenle, fedakâr madencilerimize ve bütünüyle Dodurga halkımıza şükran borcumuzu ifade etmeden geçemeyeceğim. Bugün ise Dodurga için yepyeni bir dönem başlıyor” dedi.

Dodurga’nın “kömür diyarı” olarak yine ekonomiye katkısını sürdüreceğini ancak bir yandan da mutfakta ve ısınmada artık doğalgaz konforunu yaşamaya başlayacağını kaydeden Ahlatcı, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Çorumgaz’la Çorum ve ilçelerini, Sürmeligaz’la Yozgat ve ilçelerini, Kargaz’la ise Çankırı, Kastamonu ve Karabük illerimizle ilçelerini doğalgazla buluşturmuş olmanın ve dağıtım hizmetlerini sorunsuz sürdürmenin gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Hatırlanacağı üzere, 2004 yılında, ülkemizde yalnızca İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir ve İzmit’te doğalgaz varken, biz Çorum’u 139 günde doğalgaza kavuşturarak, ulaşılması güç bir rekora imzamızı atmıştık.

O günden bu yana da, büyük bir özveriyle, bir yandan yeni yatırımlarımızı, kârlılığı hesaba katmadan insanlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi görev sayarak realize etmeye, diğer yandan da gaz dağıtım hizmetlerimizi en verimli şekilde sürdürmeye çalışıyoruz.

Müşterisini velinimet bilen asil “Ahi Evran” geleneğini içine sindirmiş bir esnaf çocuğu olarak, hizmet verdiğim her insana daima saygıyla, sevgiyle, samimiyetle yaklaştım. Çalışma arkadaşlarımla da bu anlayışta buluştuğumuz için, 7 gün 24 saat en duyarlı şekilde hizmet vermemizden ve sorunları anında çözmemizden dolayı, EPDK’ya bizimle ilgili hemen hiç şikayet gitmemesi, benim açımdan ayrı bir gurur vesilesidir.

Bu bakımdan, Genel Müdürümüz Sayın Kasım Kahraman’a ve çalışma arkadaşlarına, huzurlarınızda teşekkürlerimi sunmayı, milletimizin önemli hasletlerinden kadirşinaslığın bir gereği sayıyorum.

Doğalgaza kavuşturduğumuz her bir yerleşim birimi, “insana hizmet” anlayışımız çerçevesinde bizleri sonsuz mutlu etmektedir. Bugün, zatıâlinizin teşrifleriyle bu güzel hizmeti gerçekleştiriyor olmak ise, bizleri bir kat daha fazla mutlu etmiştir.

Bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum.” (Yusuf ÇINAR)

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