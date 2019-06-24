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Doç. Özlem Sir Gavaz’a “fahri hemşehrilik” beratı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Hititolog Doç.Dr. Özlem Sir Gavaz, Boğazkale Belediye Meclisi kararıyla “fahri hemşehri” oldu.

Doç. Özlem Sir Gavaz’a “fahri hemşehrilik” beratı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Hititolog Doç.Dr. Özlem Sir Gavaz, Boğazkale Belediye Meclisi kararıyla “fahri hemşehri” oldu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 21:45
Doç. Özlem Sir Gavaz’a “fahri hemşehrilik” beratı

Çorum’da 11 yıldan beri görev yapan Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz’la birlikte, 30 öğrencisi de fahri hemşehri kabul edildi.

Doç.Gavaz’ın hemşehrilik beratını, hafta sonunda düzenlenen Hattuşa B:arış Günleri etkinliğinde, Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman verdi.

Dün gazetemizi ziyaret ederek “fahri hemşehrilik” mutluluğunu Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la paylaşan Doç.Dr. Özlem Sir Gavaz, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ve Belediye Meclisi üyelerine teşekkür ederken, bir Hititolog olarak Boğazkale’ye verdiği emeklerin takdir edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bundan böyle kendisini Boğazkaleli ve dolayısıyla Çorumlu olarak hissedeceğini söyledi.

Özlem Sir Gavaz, gazetemizi ziyareti sırasında Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la…

(Erkan BAYATLI)

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