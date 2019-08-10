Diyanet’in kurbanlık kesim fiyatına besiciden tepki

Açıklanan kurbanlık kesim fiyatının son bir yıl içinde girdi maliyetlerine gelen artışlarla örtüşmediğini dile getiren besici Muharrem Türk; “Bırakın da köylü kurbanını satsın” dedi.

Muharrem Türk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Her sene olduğu gibi yine kurbana bir ay kala kurbanı değişik amaçlarda kullanan insanların, kuruluşların, kurumların kurban üzerinde söylemleri başladı.

Yıllardır Diyanet’ten çoğu bu konuda beklediğimiz halde hiçbir açıklama yapmadığı, kurban zamanı her sene küçükbaş, büyükbaş, yurtiçi ve yurtdışı fiyatları açıklıyor. Açıklamış olduğu fiyatlara biz altı ay önce hiçbir hayvan temin edemiyoruz. Diyanetin açıkladığı fiyat çok yanlış fiyat. Diyanetin açıkladığı fiyattan kuzu zamanı üretici satamaz. Kurban üretici için, köylü için hasat zamanı demektir. Elindeki hayvanı değerlendirebileceği en iyi zamandır. Diyanet ve Kızılay’ın açıklamış olduğu fiyatlar üretici ve çiftçiyi bitirmektedir. Bunlara kesin bir çözüm bulunmalı.

Bağış yapılması konusunda Diyanet tam bilgi söylemiyor. Kurbanı bir tane insan durumu iyiyse keser, kestikten sonrası bağış yapar, para bağışlamak diye bir şey yok. Bıraksın köylü kurbanını satsın.

Kapaklı hayvanla normal hayvan arasında 2 bin lira, 3 bin lira fark ediyor ve insanları kandırıyorlar. İnsanlara bunun dini yönünü anlatsın. Satış yönüne para yönüne karışmasın.

Bir senedir bakıyoruz bu hayvanlara, bu emeklerimiz boş olacaksa seneye bizler de yapamayacağız. Biz bugün hazır bekliyoruz. Yüzün üstünde kurbanlığımız var. Biz bunu satamazsak bu işi yapmanın bir anlamı yok. Buna çok emek sarf ediyoruz.

Bugün biz küçükbaş hayvanları 6 ay önce alırken 1000 lira, 1050, 1100 liraya aldığımız hayvanlara 6 ay bakıyoruz. Bir çuval yem 110 lira, 120 lira bunu alıp bir hayvana altı ay baktıktan sonra Diyanet’in 850 lira açıklaması normal mi? mantıklı mı?

Diyanet nereden buluyorsa söylesin biz de oradan bulalım. Diyanet namazla ilgili, oruçla ilgili, kurbanın dini yönüyle ilgili bilgi versin. Yoksa bizler bu sene de emeğimizi alamayıp, kâr edemeyiz ve seneye iyi bir şekilde kurbana hazırlanamayız.” (İbrahim Efe)