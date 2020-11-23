Diyanet-Sen’den Vali’ye teşekkür

İsmail Şanal, Çorum' da görev yapan gönüllü din görevlilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde izolasyon sürecindeki vatandaşları takip etmeye devam ettiğini söyledi.

Denetimleri gönüllülük esası üzerine yaptıklarını vurgulayan Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, karantinada evinde olması gereken vatandaşları, kapı kapı dolaşarak denetlediklerini ifade etti.

Denetlemeleri yaparken bazı sıkıntılar ile karşılaştıklarını dile getiren Şanal, “Bizlerin bu gördüğümüz sorunlarımız ve sıkıntılarımızı sendika olarak dile getirdiğimiz de Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi, nasıl her Çorumlu vatandaşın sorunlarına gösterdiği duyarlılığı bu defa da bizim sorunlarımıza çözüm noktasında o kadar duyarlı davrandı ki kendisine bu konuda çok teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Çiftçi'nin Çorumluların yüreğinde kısa zamanda taht kurduğunu söyleyen Şanal, Çorum’un gönlünün daima sevgiyle, devlet ve millet aşkıyla dolu bir valiye sahip olduğunu söyledi. Vali Mustafa Çiftçi'nin kısa süre içerisinde samimiyet ve çalışkanlığıyla herkesin sevgisini kazandığını belirten Şanal, “Çorum'a son dönemde böyle mütevaziliği ve çalışkanlığıyla bilinen bir Vali gelmemişti. Bu valimiz çok başka. Çorum daha önce böyle bir vali görmedi” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)