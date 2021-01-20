DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu’ndan KESK’e ziyaret

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerle dayanışmak amacıyla Çorum’a gelen DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ve beraberindekiler, KESK'e nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyarette ülke gündemi, emek ve demokrasi mücadelesi, sendikal örgütlenme ve örgütlenme önündeki engeller konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Çözümün ise birlikte ve birleşik mücadele ile olacağı belirtildi. (Haber Merkezi)