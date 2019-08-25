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Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi 2019 Haziran döneminde yüzde 4,8 azaldı.

Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi 2019 Haziran döneminde yüzde 4,8 azaldı.

25 Ağustos 2019 Pazar 17:49
Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 Haziran dönemi dış ticaret endeksleri açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,8, yakıtlarda yüzde 14,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 azaldı. İhracat birim değer endeksi 2019 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 5,8 azaldı.

İthalat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azalırken, ihracat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 azaldı. İthalat miktar endeksi ise Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mayıs ayında 174,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 15,9 azalarak, 2019 Haziran ayında 146,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mayıs ayında 116,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,6 azalarak, 2019 Haziran ayında 116,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Haziran ayında 131,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 12,9 azalarak, 2019 Haziran ayında 114,9 oldu. Dış ticaret haddi ise 2019 yılı Haziran ayında 102,9 olarak gerçekleşti.

(Emre URAL)

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