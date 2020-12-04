Diş Hekimi Fatih Terlemez kayınvalidesini kaybetti

Merhum Müteahhit Ali Gümüş'un eşi, Ecz.Gülşen Terlemez, öğretmen Sena Uygun, öğretmen Selma Taşkın ve Dr. Esra Gümüş'un anneleri olan Hatice Gümüş, doktor kızının yanında bulunduğu sırada muhtemelen alışveriş sırasında virüs kaptı ve kızının görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.

Test sonucu negatife döndüğü sırada da kalp krizine yenik düştü.

Hatice Gümüş'un cenazesi yarın (5 Aralık 2020 Cumartesi) saat 13.30'da Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.