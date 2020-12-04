Diş Hekimi Fatih Terlemez kayınvalidesini kaybetti
Çorum'un tanınmış simalarından Diş Hekimi Fatih Terlemez'in kayınvalidesi Hatice Gümüş (73) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.
Güncel 04.12.2020, 22:55 04.12.2020, 23:12
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Merhum Müteahhit Ali Gümüş'un eşi, Ecz.Gülşen Terlemez, öğretmen Sena Uygun, öğretmen Selma Taşkın ve Dr. Esra Gümüş'un anneleri olan Hatice Gümüş, doktor kızının yanında bulunduğu sırada muhtemelen alışveriş sırasında virüs kaptı ve kızının görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.
Test sonucu negatife döndüğü sırada da kalp krizine yenik düştü.
Hatice Gümüş'un cenazesi yarın (5 Aralık 2020 Cumartesi) saat 13.30'da Ulumezar'da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
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