Dinamik kavşak kontrol sistemine malzeme alındı

Belediye Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Malzeme Alımı’nı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale etti.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye bir firma teklif verdi.

Fevzi Çakmak Caddesi Kavşağı’nın dinamik kavşak kontrol sistemine ait araç sayım ve kavşak yönetim ünitelerinin devreye alınıp trafik kontrol merkezi yazılımlarının yapılması amacıyla montaj dahil 9 kalem malzeme alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 126 bin 328 TL olan ihaleye katılan ISSD Bilişim Elektronik Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 113 bin 125 TL teklif verildi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın ihalede firmanın belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)