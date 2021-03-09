Dinamik denetim  modeli uygulanıyor

Vali Yardımcısı Recep Yüksel yönetiminde olağanüstü bir toplantı yapan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ilimizde uygulanacak olan dinamik denetim modeline yönelik bazı kararlar aldı.

Geçtiğimiz haftasonu başlayan dinamik denetimlerde bugün internet kafeler/salonları, düğün ve/veya nikâh salonları, lunapark/tematik parklar, ganyan, iddaa ve milli piyango bayileri; yarın cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitlerde denetim yapılacağı, 12 Mart 2021 günü ise AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçilerin denetleneceği vurgulandı.

İl Salgın Denetim Merkezi görevlilerince yapılacak olan denetimlerde tüm kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler, meslek odaları gibi ilgili kuruluşlardan destek alınacağı belirtilirken, denetimlerin rehberlik edici ve vatandaşlarla işyerlerini kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşıma göre yapılması, kurallara aykırılıkta ısrar ve suiistimal edici tutumlarda ise idari işlem uygulanacağı kaydedildi.

(Haber Merkezi)

