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“Din kardeşlerimizi unutmamamız gerekiyor”

İl Müftüsü Muharrem Biçer, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın ortaklaşa yürüttüğü 2019 Yılı “Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı”nda konuştu.

“Din kardeşlerimizi unutmamamız gerekiyor”

İl Müftüsü Muharrem Biçer, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın ortaklaşa yürüttüğü 2019 Yılı “Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı”nda konuştu.

09 Temmuz 2019 Salı 22:47
“Din kardeşlerimizi unutmamamız gerekiyor”

İnsanlığın günümüzde pek çok sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Müftü Biçer: “Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız; dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine dil, din, ırk, mezhep, meşrep, farkı gözetmeksizin yardım elini hep uzatmıştır ve inşallah uzatmaya da devam edecektir.” dedi.

Gerek ulusal gerekse uluslararası arenada trendi sürekli yükselen bir teşkilatın mensupları olduklarını söyleyen İl Müftüsü Biçer sözlerini şöyle sürdürdü: “Mermeri eriten damlaların gücü değil sürekliliğidir.’ diye güzel bir söz vardır. Bugün 40 yılı aşkın süredir istikrarla sürdürülen bir iyilik hareketinin tanıtım toplantısının birine daha şahitlik ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı TDV Balkanlardan Kafkasya’ya, Uzakdoğu’dan Akrika’ya, dünyanın fakir bölgelerinde yönünü bize doğru çevirmiş merhamet bekleyen o kara kıta Afrika’nın ak yürekli insanlarına bu yılda yardımlarını ulaştıracak. Bu toplantıların en büyük kazanımları unuttuğumuz bu coğrafyaları yeniden hatırlamamızdır. Mali Cumhurbaşkanı bir konuşmasında ‘Neredesiniz? Niçin geç kaldınız? Bizi niçin Batının kollarına bıraktınız?’ diyor. İşte bu yüzden din kardeşlerimize ulaşmamız ve onları hatırlamamız gerekiyor.” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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