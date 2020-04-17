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Din görevlilerine "vefa" teşekkürü

Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve Memur-Sen İl Başkanı Ali Yıldız, İl Müftüsü Muharrem Biçer'i ziyaret ederek Vefa Gruplarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Din görevlilerine "vefa" teşekkürü

Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve Memur-Sen İl Başkanı Ali Yıldız, İl Müftüsü Muharrem Biçer'i ziyaret ederek Vefa Gruplarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

17 Nisan 2020 Cuma 15:22
Din görevlilerine "vefa" teşekkürü

Müftülük makamında gerçekleşen ziyarette Milletvekili Erol Kavuncu, Vefa Sosyal Destek Gruplarına vermiş olduğu destekten dolayı Din Görevlilerine ve Çorum Müftülüğüne çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, milli mücadele yıllarında olduğu gibi "Ülkemizin yaşadığı bu zor süreçte de milletimize özveriyle hizmet etmek birinci vazifemizdir." diyerek "Bizlere hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen başta Milletvekilimiz Sayın Erol Kavuncu'ya ve Memur-Sen Başkanı Sayın Ali Yıldız'a müftülüğümüz ve din görevlilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

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