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Din görevlileri kan bağışında bulundu

Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Kızılay Derneği işbirliğinde kan bağışı kampanyası yapıldı.

Güncel 25.10.2021, 18:54
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Din görevlileri kan bağışında bulundu

Peygamber Efendimizin doğumunun kutlandığı “Mevlid-i Nebi Haftası” etkinlikleri kapsamında Çorum İl Müftülüğü ile Türk Kızılayı Çorum Şubesi işbirliğiyle “Her damlada hayat var” sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde kan bağış oranlarının azalması dolayısıyla ülke genelinde Türk Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı kazanımı faaliyetlerine İl Müftülüğü tarafından da “Mevlid-i Nebi Haftası”nda destek verildi.

2021 yılı “Mevlid-i Nebi Haftası” etkinlikleri kapsamında Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda bulunan Kızılay Kan Bağışı aracında yapılan kan alma işlemine Müftülük personeli ile din görevlileri katıldı.
Müftülüğün Çorumlulara yaptığı “Milletimizle cana can olmak için kan vererek sevdiklerimize destek olalım” çağrısına bizzat katılıp kan bağışında bulunarak destek veren Müftü Vekili Adem Aygül: “Cenabı Hak Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in Maide suresi 32.ayetinde “Kim bir nefsi, haksızca öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de ona hayat verirse (onu kurtarırsa), bütün insanlara hayat vermiş (tüm insanlığı kurtarmış) gibi olur." buyurmuştur. Günümüzde hastaların tedavisinde en çok ihtiyaç duyulan madde “kan”dır. Bazen bir ünite kan bir can'ın kurtarılmasına vesile olur. Kan stoklarına destek vermeye özellikle içinde bulunduğumuz bu salgın döneminde daha da ihtiyaç vardır. Mevlid-i Nebi Haftasında olmamız hasebiyle biz de müftülük olarak bu ihtiyacın karşılanmasında bir nebze katkımız olsun düşüncesiyle kan bağışı kampanyasına destek verdik. Vatandaşlarımızı da kampanyaya davet ettik. İnşallah verdiğimiz kanlar nice canların kurtuluşuna vesile olacaktır” şeklinde konuştu.
Gün boyunca devam eden kan bağışı kampanyasına çok sayıda din görevlisi ve vatandaş katıldı. 
(Volkan SINAYUÇ)
 

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