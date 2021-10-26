Son Dakika

“Din görevlileri adanmışlık ruhu ile görev yapmalı”

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Sungurlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Mandıralıoğlu, Müdür Başyardımcısı Ömer Cantürk ve okul öğrencileri ile İlçe Müftülüğü’ne ziyarette bulundu.

Güncel 26.10.2021, 19:50
32
“Din görevlileri adanmışlık ruhu ile görev yapmalı”

Okul idareci ve öğrencileri İlçe Müftülüğü nezdinde tüm din görevlilerin haftasını kutlayarak, hayır temennilerinde bulundu. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Şube Müdürü Hidayet Türkel ile İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek hafta hakkında öğrencilere bilgi verdi. Din görevlilerinin insan ve toplum için ne kadar önemli olduğuna değinen Köksal, camilerin toplumun kalbi durumunda olduğunu vurgulayarak öğrencilere bazı nasihatlerde de bulundu. 
Ziyarette konuşan Okul Müdürü Mandıralıoğlu ise; “Önder, lider, rehber gibi anlamlara gelen imam kelimesi, sadece namaz kıldırma memurluğuna indirgenemez. Bir peygamber mesleği olan imamlık görevine geçenler ve onların üstleri, nasıl bir görev ifa ettiklerinin şuuruna ermeli, yaptıkları işi sevmelidir. Din gönüllüsü, her mekân ve zamanı dini anlatmaya fırsat bilecektir. O, yeni doğan bebeğin kulağına ezan için, evlenen çifte nikâh için, cenazesi olan yere de defin işlemleri için en rahat giren, girmesi istenilen kişidir. Ev ev dolaşsa bile kimse niye geldin, demez ona” dedi.


(Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 10 10
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@