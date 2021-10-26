“Din görevlileri adanmışlık ruhu ile görev yapmalı”

Okul idareci ve öğrencileri İlçe Müftülüğü nezdinde tüm din görevlilerin haftasını kutlayarak, hayır temennilerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Şube Müdürü Hidayet Türkel ile İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek hafta hakkında öğrencilere bilgi verdi. Din görevlilerinin insan ve toplum için ne kadar önemli olduğuna değinen Köksal, camilerin toplumun kalbi durumunda olduğunu vurgulayarak öğrencilere bazı nasihatlerde de bulundu.

Ziyarette konuşan Okul Müdürü Mandıralıoğlu ise; “Önder, lider, rehber gibi anlamlara gelen imam kelimesi, sadece namaz kıldırma memurluğuna indirgenemez. Bir peygamber mesleği olan imamlık görevine geçenler ve onların üstleri, nasıl bir görev ifa ettiklerinin şuuruna ermeli, yaptıkları işi sevmelidir. Din gönüllüsü, her mekân ve zamanı dini anlatmaya fırsat bilecektir. O, yeni doğan bebeğin kulağına ezan için, evlenen çifte nikâh için, cenazesi olan yere de defin işlemleri için en rahat giren, girmesi istenilen kişidir. Ev ev dolaşsa bile kimse niye geldin, demez ona” dedi.



(Haber Merkezi)

