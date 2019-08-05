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Dildare ile Mustafa’nın düğününde eski ve yeni Başkan bir araya geldi

Belediye’de çalışan Yüksel Ilgar’ın kızı Dildare ile Uzman Çavuş Yusuf Mustafa Çetinoğlu’nun düğününde, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ile yeni Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bir araya geldi.

Dildare ile Mustafa’nın düğününde eski ve yeni Başkan bir araya geldi

Belediye’de çalışan Yüksel Ilgar’ın kızı Dildare ile Uzman Çavuş Yusuf Mustafa Çetinoğlu’nun düğününde, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ile yeni Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bir araya geldi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 21:58
Dildare ile Mustafa’nın düğününde eski ve yeni Başkan bir araya geldi

Çırağan Düğün Salonu’ndaki düğünde, genç çiftin nikahını Başkan Aşgın kıyarken, nikah şahitliklerini, Muzaffer Külcü, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Turhan Candan ve İhale Komisyonu Başkanı Leyla Sayın üstlendi.

Nikâh sonunda, Aşgın ve Külcü, evlenme cüzdanını geline vererek mutluluk dileklerini ilettiler. Başkan Aşgın ayrıca, Bayrak, Kur’an ve fincan takımı hediye etti.

ÇORUM HABER, Zeliha-Yüksel Ilgar ve Münevver-Mesut Çetinoğlu çiftlerini kutlar, Dildare ile Yusuf Mustafa’ya ömür boyu mutluluklar diler.

(Selda FINDIK)

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