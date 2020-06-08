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"Dil ve Konuşma Terapisi" bölümü açıldı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde "Dil ve Konuşma Terapisi" bölümü açıldı. Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada, "Dil ve Konuşma Terapisi" bölümünde Dil ve Konuşma Terapisti Kübra Avcı'nın hasta kabulüne başladığı bildirildi.  

Güncel 08.06.2020, 19:06
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"Dil ve Konuşma Terapisi" bölümü açıldı

"Dil ve Konuşma Terapisi" bölümünün çevre iller arasında Ankara, Samsun ve Yozgat'taki hastanelerde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dil ve konuşma terapisti iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ve bozukluklarının önlenmesi, tanılanması, değerlendirilmesi, rehabilitasyonu, dil ve konuşma terapisi alanının bilimsel araştırmaları ile ilgilenen sağlıklı, hasta veya engelli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasını hedefleyen sağlık personelidir. Bu bölümden randevu almak için öncelikle Kulak Burun Boğaz veya Çocuk Psikiyatri bölümünde muayene olunması gerekir. Yapılan muayene sonucunda hekim tarafından uygun görülen hastalar, Dil ve Konuşma Terapisi bölümüne yönlendirilir ve birimden randevu alınır."  

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