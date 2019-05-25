“Dil gönül demektir”

Proje ile Türk ve sığınmacı öğrenciler arasında karşılıklı olarak Türkçe ve Arapça öğrenimini çeşitli etkinliklerle misafir teşvik ederek birlik beraberlik oluşturulması amacı güdülüyor. Projeye ortaokul ve lise düzeyinde 4 okuldan toplam 200 öğrenci katılıyor.

Arapçanın dünyada en çok konuşulan diller arasında olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bizim komşularımız Arapça konuşuyor, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz Arapça konuşuyor. Her şeyden önemlisi Arapça Kuran’ın dili. Bu sebepten bizim için önemli. Aynı derecede sığınmacı kardeşlerimizin de Türkçe öğrenmesi bir o kadar önemli. Meselenin özü şu; kaç dil biliyorsanız o kadar fertsiniz demektir, zira her insan bir insandır” dedi.

Başkan Aşgın, “dil” kelimesinin Farsçada “gönül” demek olduğunu belirterek aslında bu projenin “Gönül Kardeşliği Projesi” olarak anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Hitit Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin, “Dil Kardeşliği” adı ile başlattığı pilot çalışma kapsamında lise ve ortaokul öğrencileri arasında oluşturulan gruplarla öğrencilerin birbirlerine ana dillerini (Türkçe ve Arapça) öğretmeleri hedefleniyor. Projenin sürdürülebilirliği, Hitit Üniversitesi öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileri ile ilgili okulların öğretmen ve yöneticileri tarafından sağlanıyor. (Haber Merkezi)

Sürdürülen etkinliklerin lise uygulaması Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde; ortaokul uygulaması ise Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Orta Okulu ve Kerebi Gazi İmam Hatip Orta Okulu’nda yapılmakta.

(Haber Merkezi)