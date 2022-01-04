Dikiciler ve Kunduracılar’da“Cumhur Palabıyık” dönemi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı esnaf odalarının olağan genel kurulları devam ediyor. ÇESOB Derviş Günday Toplantı Salonu’nda dün büyük bir katılımla gerçekleştirilen Çorum Dikici ve Kunduracılar Odası seçimlerinde mevcut başkan Halil Gürbüzer’i geride bırakan Cumhur Palabıyık seçimi kazanarak odanın yeni başkanı oldu.

Çorum Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek ve ÇESOB’a bağlı diğer odaların başkanlarının da hazır bulunduğu, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42’nci maddesi gereğince düzenlenen genel kurulda Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Aydan’ın divan başkanlığına, ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün başkan vekilliğine, Nuri Kazancı ve Fatih Akça’nın ise üyeliklerine seçilmesi ile başlayan genel kurulda daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Dikici ve Kunduracılar Odası’nın 2017-2021 yılı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunarak müzakere edilmesinin ardından ise gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylandı. Kongrede Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edilirken, yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları, aylık ücretlerin, huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretleri belirlendi.

Kongrede dilek ve temenniler bölümünde ise konuşan başkan adayı Cumhur Palabıyık son yıllarda oda üyesi esnafların yaşadığı sorunları dile getirerek seçilmeleri halinde esnafı çaresiz bırakmayacaklarını kaydetti.

Federasyon Başkanı Aydan da oda üyesi esnafların yaşadığı sorunlarla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Konuşmasında eski TESK Genel Başkanı Derviş Günday’ı saygı ve minnetle yad eden Ahmet Aydan, kendisinin bulunduğu göreve gelmesinden dolayı Günday’ın katkısının büyük olduğunu ve bu nedenle Türkiye’de 70 oda içerisinde ilk olarak Çorum’un kongresine katıldığını bildirdi.

Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehitler ve vefat eden esnaflar için dua edilmesi ile devam eden programda meslekte 40 yılını dolduran esnafa da oda tarafından plaket takdim edildi. Odanın emektarlarına da plaket verilen kongrede daha sonra seçime geçildi.

Buna göre 105 üyenin katıldığı genel kurulda 71 oy alan Cumhur Palabıyık odanın yeni başkanı seçildi. 1 oyun geçersiz sayıldığı genel kurulda Halil Gürbüzer ise 33 oy aldı. Buna göre Dikici ve Kunduracılar Odası’nda Cumhur Palabıyık başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu Mehmet Kabaca, Özkan Eker, Mehmet Taşkoyan, Ferhat Ergan, Erdal Sağır ve Mehmet Şanöz’den; Denetim Kurulu ise Volkan Fakı, Gökhan Üner ve Hüseyin Fışkın’dan oluştu.



(Volkan SINAYUÇ)